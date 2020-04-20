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Haber Giriş: 20.04.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı..

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Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
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Çukur dizisinin corona virüsü nedeniyle alınan önlemler dahilinde yeni bölümleri geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Bu haftaki bölüm öncesinde yayınlanan fragman ile Çukur bu akşam yayınlanacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? Dizinin bu akşam ki bölümünde neler olacak? İşte Çukur fragmanından ekranlara yansıyan o sahneler

 

Çukur, evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi günü kendi saatinde ekranlarda olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümlerinin ekrana gelemediği haftaların ardından, sürpriz bölümüyle izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.

‘Çukur’, bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Yeni bölümünde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur’un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. “Çukur Evde” isimli yayınların iki bölümü ekralara gelmişti.

 ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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