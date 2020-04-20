Çukur bu akşam yayınlanacak mı? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı..
Çukur dizisinin corona virüsü nedeniyle alınan önlemler dahilinde yeni bölümleri geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Bu haftaki bölüm öncesinde yayınlanan fragman ile Çukur bu akşam yayınlanacak mı sorusu da yanıt bulmuş oldu. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? Dizinin bu akşam ki bölümünde neler olacak? İşte Çukur fragmanından ekranlara yansıyan o sahneler
Çukur, evde çekilen yeni bölümüyle Pazartesi günü kendi saatinde ekranlarda olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni bölümlerinin ekrana gelemediği haftaların ardından, sürpriz bölümüyle izleyicileri ile buluşmaya hazırlanıyor.
‘Çukur’, bu hafta oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Yeni bölümünde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.
Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur’un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. “Çukur Evde” isimli yayınların iki bölümü ekralara gelmişti.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
"Vartolu Sadettin Destek ve Dayanışma Hattı"#çukur yeni bölümüyle Pazartesi akşamı 20.00'de Show TV'de! @cukurdizi pic.twitter.com/3zjWWAd2TP— Show TV (@ShowTV) April 17, 2020
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle