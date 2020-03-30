Çukur bu akşam var mı 30 Mart? Çukur neden yok, yeni bölümler ne zaman yayınlanacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen Çukur dizisinin 30 Mart Show TV yayın akışında yer almaması, dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı. 23 Mart Pazartesi yayına gelmesi beklenen ve geçtiğimiz haftadan beri yayınlanmayan Çukur'un akıbeti merakla araştırılıyor. Peki, Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok ve ne zaman yayınlanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar...

ÇUKUR NEDEN YOK?

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur'un bu akşam 93. bölümü ile ekranlara gelmesi bekleniyordu. Corona virüsü önemleri kapsamında birçok dizinin çekimlerine ara verildi. Bu nedenle Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin setine ara verilmesinden dolayı Çukur'un yeni bölüm tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili detaylar belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek.

Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak. Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.