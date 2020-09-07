Çukur bu akşam saat kaçta, bu akşam Çukur var mı?

Çukur dizisi bu akşam saat 20:00'da izleyicilerinin karşısına yeni sezonu ile çıkıyor.

Çukur yeni sezonun ilk bölümünde neler yaşanacak?

Ailesini bir arada tutmak ve mahallesini korumak için her şeyi yapan Yamaç’ın aylardır kaçtığı kabusla yüz yüze geldiği anlar nefesleri kesecek.

Çukur, en büyük düşmanıyla savaşa girmek üzeredir. Emir’in Erdenet’ler hakkında yaptığı haber Çukur ve Erdenet’leri bir kez daha karşı karşıya getirecek. Yamaç ve Arık kozlarını birebirde paylaşırken Yamaç, en büyük Erdenet’in dikkatini çekecek. Erdenetler ve Çukur arasındaki savaşta bütün dengeleri değiştirecek kişi olan Cengiz, Yamaç hakkında önemli bir karar verecek. Cengiz’in Yamaç hakkındaki planı büyük merak uyandırırken Arık’ın bir sonraki hamlesi ise Yamaç’ı yüzleşmeye en korktuğu şeyle karşı karşıya getirmek olacak. Koçovalıların evinde düğün hazırlıkları sürerken Karaca’nın kendi kaderini çizmek için kurduğu gizli planlar Azer dahil herkesin hayatını etkileyecek.