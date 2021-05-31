Çukur bitiyor mu, ne zaman bitecek? İşte, Çukur dizisi final bölümü tarihi

Kadrosunda Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Çukur dizisi için geri sayım geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Bu sezon ekranlara veda edecek olan Çukur’un ne zaman biteceği de merak konusu. İşte, Çukur dizisi final bölümü tarihi…

ÇUKUR NE ZAMAN BİTECEK, KAÇ BÖLÜM KALDI?

Pazartesi akşamları Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Çukur, 4. Sezonun sonunda final yapmaya hazırlanıyor. 2 bölüm sonra final gerçekleşecek olan Çukur dizisinde heyecan dorukta. Beğeniyle takip edilen dizinin izleyicileri bir yandan dizinin bitmesine dair üzüntü duyarken, diğer yandan nasıl bir final yapacağını merak ediyor. Birkaç haftadır final yapacağı konuşulan dizinin 132. bölümde ekrana veda etmesi bekleniyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçen bölümde Amca’nın güvendiği son koz olan Şahram’ın gelişi Çukur’da yeni bir tehdit oluşturmuş, mahalledeki birçok kişi ateş yağmuruna tutulmuştu. Çukur yeni bölüm ilk fragmanında, Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylüyor. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye umut veriyor. Büyük finale doğru gerilim giderek artarken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan yapacağı ise büyük bir merak konusu.

Yayınlanan Çukur 4. Sezon 38. Bölüm 2. Fragmanında ise tabiri caizse kıyametler kopuyor. Şahram ve adamlarıyla çatışan Koçovalı Kardeşler, evlerine girip ailesini alan Amca ve adamlarına karşı neredeyse savaş açıyor. Çukur finaline son 2 bölüm kala Koçovalı Ailesi’ne ne olacağı pazartesi akşamı ekrana gelecek.

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