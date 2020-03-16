Çukur Arık Böke Erdenet kimdir? Arık'ı canlandıran Barış Arduç'un hayatı

Show TV'de ekranlara gelen ‘Çukur’a 3. sezonunda Barış Arduç diziye dahil oldu. Pazartesi akşamı dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Arık Böke Erdenet'in Yamaç ile karşı karşıya geldiği sahne dikkat çekti. İşte, Barış Arduç'un canlandırdığı Arık Böke Erdenet'le ilgili detaylı bilgiler.

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç 9 Ekim 1987, İsviçre'de dünyaya geldi. İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011) , Dinle Sevgili (2011) , Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) adlı dizilerde oynayarak adını iyice duyurdu.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı diziyle şöhretini iyice pekiştirdi. Oynadığı televizyon dizilerinin dışında sinema filmlerinde de yer alan oyuncu, aynı zamanda aktif olarak destek verdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından sıkça söz ettirmektedir.