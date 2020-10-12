Çukur 99. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 6. bölüm fragmanında Cumali ve Arık karşı karşıya!

Çukur dizisi 12 Ekim Pazartesi akşamı 4. sezon 6. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. Show TV'de yayınlanan dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Çukur'u silahlı adamların basması heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi. Cumali ve Arık'ın karşılaştığı anlar ise merak uyandırdı. İşte, Çukur 99. yeni bölüm fragmanları.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Çukur, Erdenetler'e saldırarak adeta savaş açarken Yamaç, yaşananlardan sonra sorunu kökünden çözmeye karar vererek hamlesini yaptı.

Çukur ve Erdenetler arasında yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti! Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?