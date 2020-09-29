Çukur 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Çukur Çukur 4. sezon 4. son bölüm özeti

Çukur dizisi 28 Eylül tarihinde 4. sezon 4. bölümü ile ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde Karaca'nın Azer'i öldürmesi son bölümde çarpıcı gelişmelerden oldu. Yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın sözleriyle akıllara "Yamaç Cengiz Erdenet'e ne yapacak?" sorusunu getirdi. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm fragmanında Cumali, Erdenet'lete karşı atağa geçerken, Efsun'un babaannesi Makbule'nin sözleri dikkat çekti. Yamaç'ın "Ben bu herifi indireceğim." sözleri ile merak dolu anlara neden oldu.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Erdenetler’in Çukur’a yapacağı baskınla bir kez daha sınanacak. Cengiz’in gözünü karartıp, gücünü gösterdiği bu hamle bütün Çukur’u derinden etkileyecek. Yamaç, ailesini korumak için bir seçim yapmak zorunda kalacak. Bu seçim, Koçovalılar’la arasında yaşanacak bir savaşın başlangıcı olacak.

Hayatı tehlikeye giren Arık, içine düştüğü kumpastan çıkmaya çalışırken sürpriz iki isim ona yardım edecek. Merakla beklenen Azer ve Karaca yüzleşmesinin sonunda herkesin hayatı değişecek.