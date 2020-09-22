Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 3. son bölüm özeti (21 Eylül 2020)

Çukur dizisi 21 Eylül tarihinde 4. sezon 3. bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümünde Karaca'nın vereceği karar merak uyandırdı. Yamaç ve Vartolu'nun Cengiz Erdenet yüzünden zor duruma düşmesi ve Yamaç'ın olduğu yere Cumali'nin koşarak gelmesi Çukur yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm fragmanında Karaca'nın Azer'e hesap sorması dikkat çekerken silah çekmesi heyecanı arttırdı. Cengiz Erdenet'in adamları Koçavalıların mezarlarına saldırırken Yamaç ve Vartolu'nun zor durumları halleri ekranlara yansıdı. Cumali'nin koşarak Yamaç'ın olduğu yere geldiği anlar "Kardeşine yardıma mı geldi?" sorusunu akıllara getirdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek. Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girecek.

Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak. Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç’ın yokluğunda Çukur’da taşlar yerinden oynayacak. Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.