Çukur 96. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur son bölüm özeti (14 Eylül 2020)

Çukur dizisi 14 Eylül Pazartesi akşamı 4. sezon 2. bölümü ile Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizinin son bölümünde Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekti. Son bölümün hemen ardından Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında Cengiz Erdenet'in Çukur'a park yapılacağını söylemesi merak uyandırdı. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölüm fragmanında Vartolu'dan destek gören Yamaç'ın abisine sarılıp gözyaşı dökmesi dikkat çekti. Çukur'dan ayrılan Yamaç'ın Efsun'un evine gitmesi ise merak uyandırdı.

Selin'in söylediği "Çukur'a mı taşınıyoruz?" sözleri ise heyecanlı gelişmelerin sinyallerini verdi.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cumali tarafından vurulan Yamaç kaçırılıyor..Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin "Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!" sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, "Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?" sorusu büyük merak uyandırıyor.