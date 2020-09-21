Çukur 96. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölüm fragmanında Karaca ve Azer evleniyor

Çukur dizisi 21 Eylül Pazartesi akşamı 4. sezon 3. bölümüyle Show TV'de izleyici karşısına çıkacak. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizinin yeni bölüm fragmanında, Yamaç'ın mahalleyi terk etmesi ise bir diğer dikkat çeken gelişmelerden oldu. İşte, Çukur 96. bölüm fragmanları ve yeni bölüm özeti.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mahallesinden ve evinden ayrılan Yamaç Efsun’a sığınır. Onları bir arada gören Nehir hepsinin hayatlarını etkileyecek bir karar alırken Yamaç’ın onu bu yoldan döndürüp döndüremeyeceği merakla beklenecek. Erdenetler cephesinde Arık ve Seren gizemli düşmanlarının peşindeyken Arık’ın hayatı aniden tehlikeye girecek.

Cengiz ise sürpriz bir isimle işbirliği yaparak Yamaç’ı yanında durması için ikna etmeye bir adım daha yaklaşacak. Karşılarındaki düşmanın büyüklüğünü hiç beklenmedik bir saldırıyla birlikte bir kez daha anlayan Çukur halkı ve Koçovalıların mahallelerini korumak için kenetlenme anları nefesleri kesecek ve Yamaç’ın yokluğunda Çukur’da taşlar yerinden oynayacak. Fakat Koçovalıları bekleyen tek sürpriz bu olmayacak. Sevdiği adamla evlenmek üzere olan Karaca, aşkı ile ailesi arasında hayatının en zorlu kararını verecek.