Çukur 92. bölümden ikinci fragman yayınlandı!

Show TV ekranlarında Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur'un gelecek haftaki bölümünde İdris Koçovalı'nın kahvesine gelen ve Yamaç ile tanışan Arık Böke Erdenet’in dengeleri nasıl değiştireceği merakla beklenecek. İşte, Çukur'un 92. bölüm fragmanları...

Çukur'un 16 Mart'ta yayımlanacak yeni bölümünde; Gazeteci Emir ve polis Erkan’ın yardımlarıyla Yamaç Koçovalı, Çağatay Erdenet’in sonunu adım adım getirecek. Ancak bu son Vartolu’nun da bir fedakarlık yapmasını gerektirecek. Yamaç’ın planı işlemeye devam ederken Çağatay’ın adamları yüzünden zor durumda kalan Cumali’nin yardımına sürpriz bir isim yetişecek. Celasun’un Karaca’yla ilgili verdiği bilgi karşısında Yamaç’ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olacak.

Çağatay’ı oyun dışı bırakan hamle nefesleri keserken Koçovalılar artık mahallelerini toparlamak için uğraşacak. Ancak büyük bir darbe alan Erdenetler, Koçovalıların peşini bırakmayacak. Arık Böke Erdenet’in gelişiyle artık hem Koçovalılar hem Erdenetler için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.