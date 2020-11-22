Çukur 4.Sezon 12.bölüm 2.fragmanı yayınlandı: Çukur 104. yeni bölüm fragmanında Yamaç eve dönüyor
Çukur 104. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni bölüm fragmanında Sultan'ın Yamaç’ı eve çağırması dikkat çekerken Cengiz Erdenet'in planı heyecanı anlara neden oldu. Yamaç'ın işkenceye uğradığı sahne ise fragmana damga vurdu. Çukur 104. yeni bölümüyle 23 Kasım Pazartesi akşamı sevenleriyle buluşacak İşte, Çukur 4.Sezon 12.bölüm 2.fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Çukur yeni bölümüyle 23 Kasım Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak. Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi Çukur'un yeni bölümünde ortaya çıkacak. İzleyenler tarafından merakla beklenen Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında eve dönen Yamaç'ın göreceği tepki ise haftaya damga vuracak.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.
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