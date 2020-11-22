Çukur 4.Sezon 12.bölüm 2.fragmanı yayınlandı: Çukur 104. yeni bölüm fragmanında Yamaç eve dönüyor

Çukur yeni bölümüyle 23 Kasım Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak. Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi Çukur'un yeni bölümünde ortaya çıkacak. İzleyenler tarafından merakla beklenen Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında eve dönen Yamaç'ın göreceği tepki ise haftaya damga vuracak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Cengiz Erdenet’e büyük bir rest çeken Yamaç’ın bir sonraki hamlesi heyecanla beklenecek. Cengiz ve Çağatay Yamaç’ı yıldırmak için ellerinden geleni yaparken Yamaç’ın önceden kurduğu bir planla işler bekledikleri gibi gitmeyecek. Çağatay, Yamaç cephesinde kaybederken Cumali’ye karşı mücadelesinde elindeki büyük kozları kullanarak Çukur’a büyük bir tehdit savuracak. Yamaç’ın eve dönüşüyle duygusal anlar yaşanırken, içlerinden birinin sonunun giderek yaklaştığını kimse fark etmeyecek.