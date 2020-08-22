Çukur 4. sezon 1. fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlayacak?

Show TV'de ekranlara gelen ve yeni sezon hazırlıklarına devam eden Çukur'un kadrosuna oyuncu İrem Sak'ın ardından usta oyuncu Mustafa Avkıran da katıldı. Çağatay ve Arık Böke Erdenet’in babası Cengiz Erdenet karakterine hayat verecek olan oyuncu, Çukur'un ekranlara gelen 4. sezon fragmanında görüldü. Yeni sezonda Yamaç ve Arık Böke Erdenet'in arasında başlayacak olan gerginlik de fragmanda dikkat çeken diğer detaylardan oldu. İşte, Çukur 4. sezon 1. fragmanı ve dizinin yeni bölüm tarihi hakkında detaylar.

ÇUKUR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Çukur'un eylül ayında yeni bölümleri ile Show TV’de ekranlara dönmesi bekleniyor.

ÇUKUR YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un ekranlara gelen yeni sezon tanıtım fragmanında, Yamaç Koçovalı ve Arık Böke Erdenet'in karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti.

Arık Böke Erdenet'in "Seni o Çukur'a gömeceğim Yamaç Koçovalı" sözleri ikili arasında yaşanacak mücadeleyi gözler önüne seriyor. Mustafa Avkıran'ın canlandıracağı Cengiz Erdenet karakteri de tanıtımda dikkat çeken anlardan oldu.

Çukur'un 4. yeni sezonunda Koçovalı ve Erdenet aileleri arasında yaşanacaklar ise şimdiden merak konusu oldu.