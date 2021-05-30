Çukur 130. Bölüm fragmanı yayında! Yeni bölümde Yamaç ve Cumali Amca karşılaşması nefes kesecek…

Ay yapım tarafından Show TV’de 4 sezondur ekrana gelen başarılı dizi Çukur’un çok konuşulan 130. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, Çukur yeni bölümle yaşanacaklar…

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geçen bölümde Amca’nın güvendiği son koz olan Şahram’ın gelişi Çukur’da yeni bir tehdit oluşturmuş, mahalledeki birçok kişi ateş yağmuruna tutulmuştu. Çukur yeni bölüm ilk fragmanında, Cumali Amca Çukur'u yıkacağını söylüyor. Çukur'a bir video ile seslenen Yamaç, "Güzel günler göreceğiz, güneşli günler" sözleriyle mahalleliye umut veriyor. Büyük finale doğru gerilim giderek artarken, Yamaç'ın Amca ve Şahram'a karşı nasıl bir plan yapacağı ise büyük bir merak konusu.

Yayınlanan Çukur 4. Sezon 38. Bölüm 2. Fragmanında ise tabiri caizse kıyametler kopuyor. Şahram ve adamlarıyla çatışan Koçovalı Kardeşler, evlerine girip ailesini alan Amca ve adamlarına karşı neredeyse savaş açıyor. Çukur finaline son 2 bölüm kala Koçovalı Ailesi’ne ne olacağı Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

İşte Çukur 4. Sezon 38. Bölüm 2. fragmanı…

ÇUKUR 4. SEZON 38. BÖLÜM 2. FRAGMAN İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR 4. SEZONDA NELER OLDU?

Yamaç 4. Sezonun başında Cumali Amca ve Kulkan iş birliğiyle aylarca işkence gördüğü yerden kurtulmuş, ancak Çukur'a geri döndüğünde hiçbir şeyi aynı bulamamıştı. İdris Baba’nın yerine geçmeye çalışan Cumali Amca herkes üzerinde parası ve sağladığı şartlarla hakimiyet kurmayı başarmıştı. Ancak Çukur’u eski haline getirmeye kararlı olan Yamaç, büyük bir azimle baştaamcanın yanında olan kardeşi Salih olmak üzere, tüm Çukur’a Amca’nın gerçek yüzünü göstermeye kararlıydı. Ve Karaca, Celasun gibi önemli kayıplar vermesine rağmen, ailesini tekrar bir arada toplamayı başardı. Salih dahil herkes Kulkan’ın ölmeden önce bıraktığı video ile Amca’nın gerçek yüzünü anlarken, Cumali Amca Karaca’yı da öldürdüğü de anlaşılınca kaçmayı seçti.

Ancak Cumali Amca’nın son kozunu henüz oynamamıştı. Dizinin finaline son 3 bölüm kalmışken, Şahram karakteri Çukur’a hızlı bir giriş yaptı. Çukur’a saldıran Şahram, geçtiğimiz bölümüz sonunda Yamaç ve Koçovalı Kardeşler ile karşı karşıya gelmişti. Bu bölümde ise neler yaşanacağı şimdiden merak ediliyor.

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