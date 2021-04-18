Ã‡ukur'un 125. yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. 19 Nisan Pazartesi akÅŸamÄ± Show Tv'de izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak olan Ã‡ukur'un yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± merak dolu anlara neden oldu. YamaÃ§ ve Efsun'un birilerinin peÅŸine takÄ±lmasÄ± Ã§arpÄ±cÄ± geliÅŸmelerden oldu.Â Efsunâ€™la Sultan arasÄ±ndaki gerilim de fragmana yansÄ±yan diÄŸer geliÅŸmelerden oldu.

Ã‡UKUR YENÄ° BÃ–LÃœM FRAGMANI YAYINLANDI

Ã‡ukur'un bu haftaki bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ÅŸunlar yaÅŸanacak; YamaÃ§â€™Ä±n oyunlarÄ±yla arka arkaya darbe alan Vartolu, bu sefer ipleri eline alacak. Amcaâ€™nÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ azaltmak iÃ§in harekete geÃ§en YamaÃ§, Vartoluâ€™nun akÄ±l dolu oyunuyla neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±racak. Efsunâ€™la Sultan arasÄ±ndaki gerilim devam ederken, YamaÃ§ ve Efsunâ€™un gÃ¼ndemi aldÄ±klarÄ± bir bilgiyle tamamen deÄŸiÅŸecek. Karacaâ€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã¶rtbas etmeye Ã§alÄ±ÅŸan Amca, Karacaâ€™nÄ±n kendiliÄŸinden gittiÄŸine aileyi ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak. OynadÄ±ÄŸÄ± son kozla zafere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen Kulkan, hiÃ§ beklemediÄŸi bir dÃ¼ÅŸmanla karÅŸÄ±laÅŸacak ve bu karÅŸÄ±laÅŸma nefesleri kesecek.

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