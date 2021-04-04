Çukur 123. bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur yeni bölümde beklenmedik veda

Çukur 123. bölümü ile 5 Nisan Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara gelecek. Adım adım finale yaklaşan dizide bu hafta Celasun'un boğulmaya çalışıldığı anlar akıllara, Celasun ölecek mi sorusunu getirdi. Bu haftaki yeni bölüm fragmanında Vartolu'nun Yamaç’ı durdurmak için harekete geçmesi ikili arasındaki fitili ateşledi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yamaç’a bir türlü engel olamayan Amca ve Vartolu arasında sonunda ipler gerilecek ve Vartolu Yamaç’ı durdurmak için harekete geçecek. Cumali ve Yamaç, sürpriz bir misafirin yardım isteğine karşılık verecek. İkiye bölünen mahalleli Yamaç ve Vartolu’nun arkasında yer alırken aralarındaki aksiyon nefesleri kesecek. Cumali, kapısına bırakılan eski bir hediye sayesinde büyük mutluluk yaşarken, Akın ve Yamaç yüzleşmesi gözleri yaşartacak. Tüm aileyi bir araya getirmek isteyen Yamaç, bu hedefi için ilk hamlesini yapacak. Cumali Amca Koçovalılar’dan birinin Yamaç'ın tarafında olduğunu öğrenecek ve bu bölümde Çukur'un ana karakterlerinden biri Çukur'a veda edecek.

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