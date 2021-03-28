Çukur 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur yeni bölümde Amca Yamaç’a yardım edeni bulacak mı?

Çukur 122. yeni bölümü ile 29 Mart Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm öncesi dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Amca'nın Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleneceği sinyalini vermesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Vartolu ve Yamaç'ın yaptığı konuşma ise Çukur yeni bölüm fragmanında dikkat çekti.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un 122. yeni bölüm fragmanında merak dolu anlara yaşandı. İşte, fragmandan görüntüler;

ÇUKUR 122. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Vartolu arasındaki gerilim herkesi etkileyecek. Amca, Yamaç’a yardım eden muhbiri bulmak için kuracağı oyunla şüphelendiklerinden birini tuzağa düşürecek.

Yamaç, eski bir düşmanının hayatta olduğunu öğrenip peşine düşerken Amca, Bilal’le hesabını kapatmak için yeni bir operasyon düzenleyecek. Amca’ya verdiği sözü yerine getirmek için operasyonun başına geçen Vartolu hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, aksiyon sahneleri nefesleri kesecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun’un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken Akın’ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirecek.

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