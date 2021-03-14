Çukur 120. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Yamaç kızına kavuşuyor

Çukur 120. bölümü ile 15 Mart Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici ile buluşacak. Sevilen dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Yamaç ve Cumali’nin Amca'ya karşı kurdukları plan çarpıcı anlardan oldu. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğününün ekrana geldiği tanıtımda Kobra Murat sürprizi ise fragmanda yer alan diğer gelişmelerden oldu.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak.

Efsun’un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç’ı harekete geçirecek. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek. Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali’nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç’ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali’yi karşısında bulacak. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç’ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

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