Çukur 118. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yamaç ve Vartolu Çukur için karşı karşıya

Çukur 118. yeni bölümü ile 1 Mart Pazartesi akşamı Show Tv'de izleyici karşısına çıkacak. Çukur'un yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında, Yamaç'ın eski haline gelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Efsun'un Yamaç'ı öperken kafasında vazo kırarak "Benden uzak dur" demesi ise merak uyandırdı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yamaç'ın Çukur hakkında söylediği sözlerin dikkat çektiği tanıtımda mahallenin değişiminden rahatsız olduğunu ifade eden Yamaç, yaptığı konuşmayla Amca'ya meydan okuyor. Çukur'u eski haline döndüreceğini söyleyen Yamaç ve Amca arasında yaşanacaklar şimdiden büyük heyecan uyandırıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Vartolu, Kulkan'ı yakaladı. Ölüme adım adım yaklaşan Kulkan ise elindeki en büyük kozu kullanarak Efsun'un yerini Yamaç'a söyledi. Yamaç, Efsun'un izini bulmayı başarırken, uzaktan Efsun'u ve kızını gördüğünde duygu dolu anlar yaşadı. Efsun'u takip etmeye başlayan Yamaç, finalde Efsun'un karşısına çıktı. Büyük karşılaşmanın yaşandığı dakikalarda nefesler tutuldu, neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu. Yamaç ve Efsun'un yıllar sonra yeniden birbirini gördüğü heyecan dolu anlara neden oldu.

Vartolu, yıllar sonra Yamaç'ı evine tekrar getirdi. Sultan Hanım, Yamaç'ı karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşarken, oğluyla yıllar sonra bir araya geldiği duygusal anlar izleyenleri de derinden etkiledi. Yamaç, Çukur'da yaşanan değişime şahit olduktan sonra Koçovalı evinde de hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını gördü.

Amca, evdeki düzeni de tamamen değiştirmişti. Cumali ise Yamaç'ın da Amca'nın tarafında yer aldığını düşünerek Çukur'dan gitmeye karar verirken, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Yamaç, Koçovalı evinde kalmayarak yeniden abisinin yanına geldi. Bu gelişmeyle Cumali, Çukur'da kalmaya karar verdi.