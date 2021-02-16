Çukur 117. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 116. son bölüme Yamaç ve Amca'nın karşılaşması damga vurdu

Çukur 116. bölümü ile 15 Şubat Pazartesi akşamı Show TV'de izleyici karşısına çıktı. Adım adım büyük finale giden dizide bu hafta olup bitenleri anlamaya çalışan Cumali ile kavuşması ekranlara yansıdı. İki kardeş hasret giderirken, Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzen son bölümde dikkat çekti. Ancak Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragmanın ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.

ÇUKUR 116. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali’nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç’ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek. Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.