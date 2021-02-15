Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur yeni bölümde Cumali Amca krallığını ilan ediyor!

Çukur 116. yeni bölümü ile 15 Şubat Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara gelecek. Yamaç'ın geri döndüğü Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması heyecan dolu anlara neden oldu. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler Çukur yeni bölüm fragmanında çarpıcı anları izleyici karşısına çıkardı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yamaç, mahalledeki sokaklarda geçmişini ararken şaşırtıcı yeniliklerle karşılaşacak.

Bir süre etrafında olup bitenleri anlamaya çalıştıktan sonra Cumali’nin karşısına çıktığında onun da çok değişmiş olduğunu görecek. İki kardeş hasret giderirken ayrı geçirdikleri yıllarda yaşadıkları şeyler merak konusu olacak. Yamaç’ın geri döndüğünü duyan Kulkan, Efsun kozunu kullanmak için harekete geçecek.

Amca’nın mahallede kurduğu yeni düzenin detayları yavaş yavaş ortaya çıkarken yanında olanlar ve karşısında olanlar arasındaki fark da belirgin bir şekilde görülecek. Koçovalı evinde ve mahallede değişen dengeler herkesi şaşırtacak. Yamaç ve Amca’nın ilk karşılaşması merakla beklenecek.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.