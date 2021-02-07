Çukur 115. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Afganistan'a kaçırılan Yamaç kurtulacak mı?

Çukur 4.sezon 23.bölümü ile pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara gelecek. Efsun'un peşinden giden ve Kulkan tarafından kaçırılan Yamaç'ın Afganistan'a götürülmesi Çukur yeni bölüm fragmanına yansıdı. Kimseden habersiz Kulkan tarafından kaçırılan Yamaç'ın Aliço'yu görmesi ise çarpıcı gelişmelerden oldu. Aliço'nun Yamaç'ı tanımaması akıllara bir çok soru işaretini getirdi.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kulkan tarafından Afganistan'a kaçırılan Yamaç'ın işkence gördüğü tanıtımda içinde bulunduğu zor durum korku dolu anlara sahne oluyor. Yamaç'ın yaşadığı değişim dikkat çekerken, Aliço ile karşılaştığı anlar ise büyük heyecan uyandırıyor.

Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yamaç, Çağatay’ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun’un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin’in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar’ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak. Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur’a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan’ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.