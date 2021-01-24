Çukur 113. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur'un yeni bölümde mahallede patlama

Çukur 113. bölümüyle Show TV'de 25 Ocak akşamı ekranlara gelecek. Mahallede yaşanacak yeni patlamanın dikkat çektiği fragmanda Cumali'nin Sultan'a, Efsun'un elinde babasının kanının olduğunu söylemesi merak uyandırdı. Cumali ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu planı ise bu haftanın çarpıcı gelişmelerinden olacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Koçovalılar'ın, Çağatay Erdenet'i bitirmek için harekete geçtiği tanıtımda Vartolu'nun aksiyon dolu sahneleri nefes kesiyor. "Koçovalılar, Çağatay'dan intikam alabilecek mi?" sorusunun yanıtı ise büyük merak konusu oluyor.

Koçovalı ailesinin telaşla hastaneye koştuğu tanıtımda Akın'ın durumu herkesi derinden sarsıyor. Efsun'un elinde İdris'in kanının olduğunu öğrenen Sultan'ın Efsun'u evden kovduğu anlar ise gerilimi giderek artırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya geliyor!

Koçovalılar, Cengiz Erdenet’in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay’ı hedef alarak intikam planlarına devam edecekken Çağatay’ın Çukur’u büyük bir tehlikeye sokacağı yeni hamlesi Koçovalılar’ın elini kolunu bağlayacak. Vartolu’nun Afganistan’da yapacağı sürpriz görüşme merakla beklenecek. Yamaç, sevdiklerini bir kez daha kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirken Çağatay ve Kulkan’ın gizemli adamla birlikte yaptığı plan bir Koçovalı’yı daha ölümle burun buruna getirecek.