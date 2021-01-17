Çukur 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Çukur yeni bölümde Vartolu ortaya çıkıyor
Çukur yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur'un 112. yeni bölüm fragmanında Cumali'nin oturduğu yerde görülen bomba gerilim dolu anlara sahne oldu. Afganistan’da olan Vartolu'nun ekranlara geldiği Çukur yeni bölüm fragmanında Çağatay'ın söylediği sözler dikkat çekti. Çukur 4. sezon 20. bölümü ile 18 Ocak Pazartesi akşamı diziseverlerin karşısına çıkacak. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Çukur 112. yeni bölümü ile 18 Ocak Pazartesi akşamı Show TV'de ekranlara gelecek. 4. sezonu ile macerasına devam eden Çukur'un yeni bölüm fragmanında Vartolu'nun yapacağı sürpriz gelişme merak uyandırdı. Çukur'a zarar vermek isteyen Çağatay ve Kulkan'ın harekete geçmesi ise fragmana damga vurdu.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yamaç ve Cumali'nin, Çağatay ve Kulkan arasında seçim yaptığı tanıtımda çıkan sonuç akıllarda soru işareti bıraktı. Çağatay ve Kulkan, bombalı tuzaklarla Çukur'a zarar vermek için yine harekete geçerken, Vartolu'nun tehlikede olduğu anlar dikkat çekiyor. Ailesini korumak isteyen Yamaç'ın nasıl bir hamle yapacağı ise büyük merak konusu oluyor.
İdris'in kahvesine bomba koyan Çağatay kötü sürpriziyle gerilimi artırırken, Çukur büyük bir tehlikenin içine giriyor. Cumali'nin oturduğu yerde görülen bomba herkese korku dolu anlar yaşatırken, Yamaç'ın bu durumdan nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor.
ÇUKUR 111. SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur’un başına gelenler merak konusu olacak. Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay’ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay’ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday’ın ölümü sonrası Cengiz’e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.
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