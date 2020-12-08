Çukur 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 14. son bölüm özeti
Çukur 107. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Çağatay’ın kurduğu tuzakla Selim'in ölmesi Çukur'un bu haftaki yayınlanan 106. bölümüne damga vurdu. Selim'in vurulmasıyla çılgına dönen Akın'ın Erdenetler'in evine saldırılması düzenlemesi ise Çukur'un 4. sezon 14. son bölümünde dikkat çeken diğer gelişmelerden oldu. Tüm bunların ardından gözler Çukur'un yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Çukur 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, son bölüm özeti ve yeni bölümle ilgili merak edilenler.
Çukur 106. bölümü ile 7 Aralık Pazartesi akşamı Show Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Çağatay'dan tapuları alan Selim Koçavalı'nın yaralı halde Çukur'a dönmesi izleyenleri derinden etkiledi. Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç'ın Cengiz'e karşı yaptığı hamle son bölümde heyecanlı anlara neden oldu.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek.
Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.
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