Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 14. bölümde Selim Yamaç’ın kucağında ölüyor...
Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanlı bölümle ekranlara gelmeye hazırlanan Çukur'un yeni bölüm fragmanında Çağatay’ın kurduğu tuzak dikkat çekti. Selim Koçovalı'nın elinde tapularla mahalleye döndüğü Çukur 4. sezon 14. bölüm fragmanına, Yamaç'ın kollarındayken son nefesini vermesi damga vurdu. Tüm bu gelişmelerin ardından akıllara, Selim öldü mü sorusu geldi. İşte, Çukur 106. yeni bölüm 2. fragmanı ve bu haftaki bölümde yaşanacakların özeti.
Çukur 106. yeni bölümüyle 7 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Show Tv'de yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Selim'in kaybıyla öfkeden deliye dönen Akın'ın, Erdenetler'in evine saldırılması dikkat çekti. Selim'in son nefesini verirken babasını görmesi ise izleyenleri derinden etkileyecek.
ÇUKUR 106. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI
Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek.
Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.
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