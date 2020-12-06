Çukur 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 14. bölümde Selim Yamaç’ın kucağında ölüyor...

Çukur 106. yeni bölümüyle 7 Kasım Pazartesi akşamı ekranlara gelecek. Show Tv'de yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında Selim'in kaybıyla öfkeden deliye dönen Akın'ın, Erdenetler'in evine saldırılması dikkat çekti. Selim'in son nefesini verirken babasını görmesi ise izleyenleri derinden etkileyecek.

ÇUKUR 106. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan görüntüler;

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çağatay’ın kurduğu tuzakla Koçovalılar’a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç’ın kucağında son nefesini verecek.

Koçovalı ailesi Selim’in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim’in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday’ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz’in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim’in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz’e hiç beklemediği bir darbe indirecek.