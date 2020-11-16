Çukur 103. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 11. bölüm fragmanında Sefa mahalleye saldırıyor!

Çukur dizisi 16 Kasım Pazartesi akşamı 4. sezon 11.bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. Show TV'de yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında, Efsun'un Çağatay'a karşı aşk konusunda verdiği yanıt çarpıcı gelişmelerden oldu. İşte, Çukur 103. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Efsun’la yaşadığı yüzleşme sonrası öğrendikleriyle yıkılan Cumali, daha sonra Çukur için bir kez daha harekete geçecek ve bu sırada sürpriz birinden yardım alacak.

Çağatay, Yamaç’ı çok zorlayacak bir sınava sokarken, Yamaç nefesleri kesecek bir hamlede bulunacak ve hiç beklemediği birinden iş birliği teklifi alacak. Çağatay’ın ziyareti sonrası köşeye sıkışan Efsun, daha sonra şahit oldukları yüzünden büyük bir yıkım yaşayacak. Evde, kadınlar arasında ortam iyice gerilirken Sultan, Aliço’ya büyük bir görev verecek. Yamaç, aldığı iki güzel haberle birlikte biraz nefes alırken, Çağatay’ı da hiç beklemediği bir duruma sokacak.