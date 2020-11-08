Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Efsun hamile mi?

Çukur 102. yeni bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Show Tv'de yayınlanan ve ilgi gören Çukur'un 4. sezon 10. bölümünde Cumali ve Yamaç'ın kavgası merak uyandırırken Efsun'un hamileliği heyecanlı anlara neden oldu. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, fragmandan kareler;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak.

Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.