Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 9. son bölümde yaşananlar (2 Kasım)

Çukur dizisinin 2 Kasım tarihinde yayınlanan 101. bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici ile buluştu. Sultan'ın Aliço'ya "Senden bir şey isteyeceğim" demesi Çukur yeni bölüm fragmanında soru işaretlerini akıllara getirdi. İşte, Çukur 4. sezon 10. yeni bölüm fragmanından görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 102.yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay’la bir kez daha yüz yüze gelen Yamaç hem ondan kurtulmak hem de Cumali’nin öfkesinin yatışması için nefes kesen bir plan kuracak. Karaca’nın söyledikleriyle Koçovalı evinde gerilen ipler bir kardeş kavgasının başlangıcı olacak. Hem mahallede olanlar hem de evde olanlarla yükü artan Cumali kritik bir karar verirken Selim Çukur’a liderlik etmek için ilk adımını atacak. Hiç beklemediği bir anda aldığı güzel bir habere sevinen Yamaç’ı bu haberin hemen ardından büyük bir yüzleşme bekleyecek.