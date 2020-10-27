Çukur 101. yeni bölümden ilk sahne yayınlandı - Çukur 4. sezon 8. bölüm özeti (26 Ekim)

Çukur dizisinin 26 Ekim tarihinde yayınlanan 100. bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne izleyici ile buluştu. Cumali'nin Akın'a 'Efsun kim? diye sorduğu soru yeni bölüm fragmanına yansıdı. Cumali'nin Akın'la yaptığı konuşma haftaya dizide heyecanlı anların yaşanacağının ipuçlarını verdi. . İşte, fragmandan görüntüler.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur 101. bölümden ilk sahne yayınlandı. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanından görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cengiz’in hamlesiyle ailesinin tehlikede olduğunu gören Yamaç, Cengiz’i bile şaşırtacak bir hamle yapacak. Vartolu ve Yamaç hem Cengiz’le baş etmek hem de Çukur’u korumak için harekete geçmek üzereyken sürpriz bir haberle bütün planları değişecek. Karaca’nın Azer’in ölümü hakkında söyleyeceği şeyler Koçovalı evinde bütün dengeleri alt üst edecek. Çukur halkı kendilerinden biri zarar görünce bir kez daha kenetlenecek. Yamaç ve Vartolu’yla birlikte nefes kesecek bir aksiyona giren gençler, Çukurlu olmanın ne demek olduğunu duygu dolu anlarla hatırlayacak. Yamaç, Cengiz’in görevini de yerine getirdikten sonra eski bir düşmanıyla yeniden bir araya gelmek zorunda kalacak.