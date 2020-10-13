Çukur 100. yeni bölüm ilk sahne izle - Çukur 99. son bölüm özeti (4. sezon 6. bölüm)
Çukur yeni bölüm fragmanı 99. bölümün ardından yayınlandı. Cumali ve Selin Erdenet'in karşı karşıya geldiği Çukur 100. yeni bölüm fragmanında Cumali'nin sözleri dikkat çekti. Her hafta Pazartesi akşamları dizi severlerin karşısına çıkan Çukur'un 12 Ekim tarihli son bölümünde ise Çukur'u silahlı adamların basması ve Cumali ve Arık'ın yaptığı konuşma heyecanlı anlara neden olmuştu. İşte, Çukur 4. sezon 7. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler ve bu haftaki son bölümde yaşananların özeti.
Çukur dizisi 12 Ekim Pazartesi akşamı 4. sezon 6. bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Selin Erdenet'in Cumali'ye silah çektiği ilk sahnede, Cumali'nin "Al bunu Çağatay abine göndereceksin. Ama açmayacaksın." dediği sözler dikkat çekti. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm ilk sahnesinde Cumali'nin Selin'e verdiği dosya merak konusu oldu. Çukur 100. yeni bölüm ilk sahneden görüntüler;
ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.
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