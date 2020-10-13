Çukur 100. yeni bölüm ilk sahne izle - Çukur 99. son bölüm özeti (4. sezon 6. bölüm)

Çukur dizisi 12 Ekim Pazartesi akşamı 4. sezon 6. bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Selin Erdenet'in Cumali'ye silah çektiği ilk sahnede, Cumali'nin "Al bunu Çağatay abine göndereceksin. Ama açmayacaksın." dediği sözler dikkat çekti. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm ilk sahnesinde Cumali'nin Selin'e verdiği dosya merak konusu oldu. Çukur 100. yeni bölüm ilk sahneden görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.