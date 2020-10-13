MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇukur 100. yeni bölüm ilk sahne izle - Çukur 99. son bölüm özeti (4. sezon 6. bölüm)
GeriTelevizyon Çukur 100. yeni bölüm ilk sahne izle - Çukur 99. son bölüm özeti (4. sezon 6. bölüm)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 13.10.2020 - 00:52 | Son Güncelleme:

Çukur 100. yeni bölüm ilk sahne izle - Çukur 99. son bölüm özeti (4. sezon 6. bölüm)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çukur 100. yeni bölüm ilk sahne izle - Çukur 99. son bölüm özeti (4. sezon 6. bölüm)
Abone Olgoogle-news

Çukur yeni bölüm fragmanı 99. bölümün ardından yayınlandı. Cumali ve Selin Erdenet'in karşı karşıya geldiği Çukur 100. yeni bölüm fragmanında Cumali'nin sözleri dikkat çekti. Her hafta Pazartesi akşamları dizi severlerin karşısına çıkan Çukur'un 12 Ekim tarihli son bölümünde ise Çukur'u silahlı adamların basması ve Cumali ve Arık'ın yaptığı konuşma heyecanlı anlara neden olmuştu. İşte, Çukur 4. sezon 7. yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler ve bu haftaki son bölümde yaşananların özeti.

Çukur dizisi 12 Ekim Pazartesi akşamı 4. sezon 6. bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan dizinin son bölümü sonrası yeni bölümden ilk sahne yayınlandı. Selin Erdenet'in Cumali'ye silah çektiği ilk sahnede, Cumali'nin "Al bunu Çağatay abine göndereceksin. Ama açmayacaksın." dediği sözler dikkat çekti. İşte, Çukur yeni bölüm fragmanı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölüm ilk sahnesinde Cumali'nin Selin'e verdiği dosya merak konusu oldu. Çukur 100. yeni bölüm ilk sahneden görüntüler;

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle