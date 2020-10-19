Çukur 100. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Çukur 4. sezon 7. bölüm fragmanında Yamaç gerçeği öğreniyor

Çukur dizisi 19 Ekim Pazartesi akşamı 4. sezon 7. bölümüyle diziseverlerin karşısına çıkacak. Show TV'de yayınlanan Çukur'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanında, Arık'ın intikamı için Erdenetler'in harekete geçmesi ve Yamaç'ın bu yüzden uyarı yapması çarpıcı gelişmelerden oldu. İşte, Çukur 100. yeni bölüm fragmanı.

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera merak uyandıracak.

ÇUKUR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.