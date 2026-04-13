Coşkun Sabah: 2-3 yıl boyunca müziğe küstüm

#Coşkun Sabah#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar
Coşkun Sabah: 2-3 yıl boyunca müziğe küstüm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2026 08:31

Hülya Koçyiğit, ‘Film Gibi Hayatlar’ programının yeni bölümünde ünlü sanatçı Coşkun Sabah’ı ağırladı.

Bir dönem oyunculuk yapan Sabah, neden devam etmediğini programda açıkladı: “Oyunculuğa çok ısınamadım. Çok iyi bir müzik adamı olduğum için belki de. İyi bir müzik adamı olduğumu söyleyebilirim, bu konuda mütevazılık yapmak istemiyorum.”

Coşkun Sabah: 2-3 yıl boyunca müziğe küstüm

Müziğe ara verdiği dönemlerden de bahseden Coşkun Sabah, yaşadığı sıkıntıları anlattı:

“Tatsız olaylar oldu ve 2-3 yıl müziğe küstüm. Benim kötü kayıt alınmış bir kasetim, yeni albüm olarak piyasaya sürüldü. Alanlar şaşırmış. O zamanlar cep telefonları da yok. Kötü yorumlar aldık. Bu durumu düzeltmek için çok çaba sarf ettik.”

#Coşkun Sabah#Hülya Koçyiğit#Film Gibi Hayatlar

