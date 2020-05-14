Coronavirüsle mücadelede son durum ne?

ABD’de koronavirüs vaka ve ölü sayısının doğru verilmeyip saklandığını, COVID_19 nedeniyle 200 çocuğun hasta olduğunu ifade etti.

Okulların açılma tarihi için dikkatli karar verilmesi gerektiğinin üzerinde duran Çilingiroğlu, “Hayvandan insana virüs geçer mi?” sorusuna ise çok önemli cevaplar verdi.

Ünlü profesör, “Biliyoruz ki bu virüs zaten bir hayvandan insana bulaştı. Hapşıran tıksıran bir hayvanınız var ise ve sizin bağışıklık sisteminiz zayıfsa evcil hayvanınızı sağlık birimlerine bırakın.” diyerek önemli bir uyarıda bulundu.