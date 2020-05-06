Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?

Şener Şen, Ayşen Gruda ve Kemal Sunal'ın rol aldığı unutulmaz film Çöpçüler Kralı, bugün bile gülerken kahkahalara boğuyor. Çöpçü Apti'nin hikayesinin anlatıldığı filmin hangi tarihte ve nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosu da araştırılan konular arasında. İşte, Çöpçüler Kralı filmi hakkında ayrıntılar...

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı filmde rol alan isimler şunlar;

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

Filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.

FİLMİN KONUSU

Zabıta memuru Şakir, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan Şakir, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır ama parasızdır. Bu yüzden Hacer ona yüz vermez. Ancak bir gün yanlışlıkla bir gazinoya girer ve kötü şansını bir anda tersine çevirir.