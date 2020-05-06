Çöpçüler Kralı ne zaman ve nerede çekildi? Çöpçüler Kralı filminin oyuncuları kimler?
Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı televizyonda bir kez daha sinemaseverlerle buluşuyor. İstanbul'un bir mahallesinde yaşananları ve kapıcı Çöpçü Apti'nin başına gelenleri anlatan eğlenceli filmde Kemal Sunal başrolde yer alıyor. Filmin yayınlanmasıyla beraber oyuncu kadrosu ve konusu da merak konusu oldu. Peki, Çöpçüler Kralı nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı'nın oyuncuları kimler?
Şener Şen, Ayşen Gruda ve Kemal Sunal'ın rol aldığı unutulmaz film Çöpçüler Kralı, bugün bile gülerken kahkahalara boğuyor. Çöpçü Apti'nin hikayesinin anlatıldığı filmin hangi tarihte ve nerede çekildiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Öte yandan filmin oyuncu kadrosu da araştırılan konular arasında. İşte, Çöpçüler Kralı filmi hakkında ayrıntılar...
Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı filmde rol alan isimler şunlar;
Kemal Sunal - Apti Şakrak
Şener Şen - Zabıta Şakir
Ayşen Gruda - Hacer
İhsan Yüce - Hacer'in Babası
Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi
Türker Tekin - Kapıcı İsmail
İlyas Salman - Kapıcı Şemsi
Nejat Gürçen - Gazino Patronu
İhsan Bilsev - Patronun Adamı
Muadelet Tibet - Hanife Teyze
Salih Sarıkaya - Kahveci
Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi
Nermin Özses - Hacer'in Annesi
Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini
Selim Naşit - Bakkal
Filmin çekimleri Beyoğlu'nun Cihangir semtinde yapıldı.
FİLMİN KONUSU
Zabıta memuru Şakir, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e aşık olan Şakir, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır ama parasızdır. Bu yüzden Hacer ona yüz vermez. Ancak bir gün yanlışlıkla bir gazinoya girer ve kötü şansını bir anda tersine çevirir.
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