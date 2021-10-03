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Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, nerede çekildi? İşte Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları

#Çöpçüler Kralı#Çöpçüler Kralı Oyuncuları#Çöpçüler Kralı Filmi
Çöpçüler Kralı filmi konusu nedir, nerede çekildi İşte Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları

Yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı Bir Türk filmi klasiği haline gelen Çöpçüler Kralı yeniden ekranlara geliyor. Filmin bu akşam yayınlanacak olması nedeniyle, usta oyuncular Kemal Sunal, Şener Şen ve Aysel Gruda’nın başrollerini paylaştığı Çöpçüler Kralı’nın konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Ayrıca Çöpçüler Kralı nerede çekildi merak eden izleyiciler için ,işte Çöpçüler Kralı hakkında merak edilenler…

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Film, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır. Komedi türünde en çok izlenen sinema filmleri arasında yer alan Çöpçüler Kralı yıllara meydan okuyor. Ekrana her geldiğinde aynı heyecan ve zevkle izlenen filmin müdavimleri, bu akşam bir kez daha ekrana kilitlenmeye hazırlanıyor. İşte başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen ve Ayşen Gruda’nın paylaştığı Çöpçüler Kralı oyuncuları, konusu ve merak edilenler haberimizde…

ÇÖPÇÜLER KRALI FİLMİ KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

ÇÖPÇÜLER KRALI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Apti Şakrak

Şener Şen - Zabıta Şakir

Ayşen Gruda - Hacer

İhsan Yüce - Hacer'in Babası

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Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

Türker Tekin - Kapıcı İsmail

İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

Nejat Gürçen - Gazino Patronu

İhsan Bilsev - Patronun Adamı

Muadelet Tibet - Hanife Teyze

Salih Sarıkaya - Kahveci

Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

Nermin Özses - Hacer'in Annesi

Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

Selim Naşit - Bakkal

Ferdi Akarnur -Tüp Kuyruğundaki Adam

Ali İnce - Hacer'in En Küçük Abisi

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

1977 yapımı Çöpçüler Kralı filmi çoğunlukla Beyoğlu'nda yer alan Cihangir semti ve çevresinde çekilmiştir. Bugün Şakir’in evinin bulunduğu apartman filmdeki görüntüsünden hiçbir şey kaybetmeden Güneşli Sokak’ta yer alıyor. Ayrıca Kemal Sunal’ın canlandırdığı Apti karakterinin görev aldığı yer ise Cihangir parkıdır.

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