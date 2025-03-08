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Çöl Aslanı Ömer Muhtar kimdir? Ömer Muhtar ne zaman, nerede, hangi tarihlerde yaşamıştır?

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Çöl Aslanı Ömer Muhtar kimdir Ömer Muhtar ne zaman, nerede, hangi tarihlerde yaşamıştır
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 13:53

Çöl Aslanı Ömer Muhtar, Libya'da İtalyan işgaline karşı direniş hareketinin önderi olarak tanınan bir figürdür. 1860'larda Libya'nın dağlık bölgesi Cebel Ahdar'da doğdu ve Senusi Hareketi medreselerinde eğitim aldı. Ömer Muhtar, dinî öğrenimi ve coğrafyayı iyi bilmesi sayesinde İtalyanlara karşı başarılı gerilla savaşları yürüttü ve "Çöl Aslanı" lakabını kazandı.

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1911'de İtalya'nın Libya'yı işgal etmesiyle, Ömer Muhtar direnişe katıldı ve 1923'te yeni bir direniş hareketi başlattı. 22 yıllık mücadelesi boyunca birçok İtalyan işgal valisini mağlup etti. Ancak, 1931'de General Rodolfo Graziani'nin komutasındaki İtalyan güçlerine esir düştü ve 16 Eylül 1931'de idam edildi.

Ömer Muhtar, Libya'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir figür olarak anılmakta ve "Şeyhü'ş-Şüheda" (Şehitler Şeyhi) olarak da bilinmektedir. Mücadelesi, 1981 yapımı "Çöl Aslanı" filmiyle beyaz perdeye de taşındı.

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