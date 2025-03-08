Çöl Aslanı Ömer Muhtar kimdir? Ömer Muhtar ne zaman, nerede, hangi tarihlerde yaşamıştır?

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1911'de İtalya'nın Libya'yı işgal etmesiyle, Ömer Muhtar direnişe katıldı ve 1923'te yeni bir direniş hareketi başlattı. 22 yıllık mücadelesi boyunca birçok İtalyan işgal valisini mağlup etti. Ancak, 1931'de General Rodolfo Graziani'nin komutasındaki İtalyan güçlerine esir düştü ve 16 Eylül 1931'de idam edildi.

Ömer Muhtar, Libya'nın bağımsızlık mücadelesinde önemli bir figür olarak anılmakta ve "Şeyhü'ş-Şüheda" (Şehitler Şeyhi) olarak da bilinmektedir. Mücadelesi, 1981 yapımı "Çöl Aslanı" filmiyle beyaz perdeye de taşındı.