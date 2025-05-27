Çoktan üç çocukları oldu ama daha evlenemediler… Ünlü şarkıcı yedi yıllık nişanlısına ikinci kez evlilik teklif etti!

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48 yaşındaki ünlü şarkıcı Robin Thicke, 30 yaşındaki nişanlısı April Love'a yeni bir pırlanta yüzük daha vererek bir kez daha evlenme teklif etti.

İlk teklifinden tam yedi yıl sonra…

Ünlü çift uzun yıllardır nişanlı olmalarına rağmen henüz evlilik için bir adım atmadılar...

ÜNLÜ ÇİFTE TEK NİŞAN, TEK YÜZÜK YETMEDİ

Robin Thicke ve nişanlısı April Love Geary, April Love 2018’de ikinci çocuklarına hamileyken nişanlanmıştı.

Ünlü şarkıcı April Love’a bu kez de Fransa'nın Cannes kentindeki ünlü Hotel du Cap-Eden-Roc'un merdivenlerinde diz çökerek ona evlenme teklif etti.

Nişanlanmalarının üzerinden 7 yıl geçtikten ve 3 de çocukları olduktan sonra ünlü şarkıcı Robin Thicke April Love'a bir daha evlenme teklif etti

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April Love bu büyülü anın fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı ve Robin'in kendisine yeni bir yüzük hediye ettiğini açıkladı.

Yeniden nişanlandığı büyük aşkına “Bu yolculuk tam bir rüyaydı. Seni çok seviyorum” yazan April Love bir değil iki kez evlilik teklifi almanın sevincini takipçileriyle paylaştı.

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR AMA DAHA EVLENEMEDİLER

Ünlü çift bu özel an için beyazlara büründü ve April Love zarif bir beyaz elbise, Robin Thicke de beyaz bir pantolon gömlek takımı giydi.

Robin Thicke ilk evliliğini ünlü oyuncu Paula Patton ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten 15 yaşında Julian adını verdikleri bir oğulları var.

Çiftin üç çocukları olmuştu

Ünlü şarkıcı nişanlısı April Love ile henüz boşanma davası bitmeden 2014’te bir araya gelmiş, ilk çocukları olan Mia adlı kızlarını 2018'de kucaklarına almışlardı.

Ünlü şarkıcının ilk evliliğinden de 15 yaşında bir oğlu var

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Ünlü model April Love aynı yıl içinde ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı.

Çift, ikinci kızları Lola 2019'da dünyaya gelmeden önce nişanlandı ve onu 2020'de oğulları Luca izledi.

Robin Thicke April Love’a ilk kez bir Noel arifesinde bir aile yemeği sırasında evlenme teklif etmiş ve ünlü model o ilk nişanı da “EVET EVET… 1000 kez EVET” diyerek duyurmuştu.

GEÇEN SENE DÜĞÜNLERİNİ PLANLIYORLARDI

7 yıldır nişanlı olan çift daha önce düğünlerini planlamakla meşgul olduklarını ve 2024 yılında evlenmeyi düşündüklerini açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı üç çocuğunun annesi nişanlısı için “April ile olan ilişkim, birlikte üç kez ebeveyn olduğumuz için güzel bir şekilde büyümeye devam ediyor. O gerçekten bir erkeğin isteyebileceği en muhteşem kadın” demişti.

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