HayatÄ±nÄ± mesleÄŸine adayan Ã§ok Ã¼nlÃ¼ babasÄ± saÄŸ olsun Bu soyadÄ± varken kimse onu durduramaz... BÃ¼yÃ¼k ustanÄ±n kÄ±zÄ± dizi kadrosunda

Belki orta Ã¶lÃ§ekli bir bakkal dÃ¼kkanÄ±nÄ±n sahibi iÃ§in de geÃ§erli bu durum. BÃ¶yle zamanlarda herkes "aile mesleÄŸi der" geÃ§er.

Yine de aynÄ± soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan aile Ã¼yelerinin en Ã§ok da evlatlarÄ±n, Ã¼nlÃ¼ anne ve babalarÄ±yla bir alanda kariyer yapmasÄ± son zamanlarda tartÄ±ÅŸma konusu oluyor.

BELKÄ° DE GÃ–STERÄ° DÃœNYASINDA OYUNUN KURALI BÃ–YLEÂ

SonuÃ§ olarak bir ÅŸirketi ya da bir dÃ¼kkanÄ± evlada emanet etmekten daha farklÄ± bir durum bu. Ä°lkinde kuÅŸaklar boyu gelen bir emek var.

Ä°kincisinde ise bir tÃ¼r "hazÄ±ra konma." Hatta bazÄ±larÄ±na gÃ¶re gerÃ§ekten hak edenin emeÄŸini hiÃ§e sayma.Â

Yine de ne olursa olsun Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda "nepo bebeklerin" yani "ayrÄ±calÄ±klÄ±" ya da daha halk diliyle sÃ¶ylersek "torpilli" Ã§ocuklarÄ±n sonu gelecek gibi gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

Zaten oyunun kuralÄ± bÃ¶yle biraz da.

DÄ°ZÄ° KADROSUNA GÄ°RDÄ°

Ä°ÅŸte ÅŸimdi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda bu tÃ¼r geliÅŸmelere bir yenisi daha ekleniyor.

Hollywood'un "ustalarÄ±n ustasÄ±" yÃ¶netmeni Martin Scorsese'nin kÄ±zÄ± Francesca bu kez Ã¶n plana Ã§Ä±kan isim.

BabasÄ± gibi gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda kariyer yapmaya karar veren 26 yaÅŸÄ±ndaki Francesca, yakÄ±nda bir dijital platformda ekrana gelecek olan Mr and Mrs Smith (Bay ve Bayan Smith) adlÄ± yapÄ±mda Ã¶nemli rollerden biri aldÄ±.

Deadline'Ä±n haberine gÃ¶re Francesa Scorsese, yapÄ±mda Jane Smith karakterine hayat verecek yeni sezonda.





SÃ¶z konusu yapÄ±m, adÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± Ã¼zere Angelina Jolie ile Brad Pitt'in dillere destar aÅŸkÄ±nÄ±n da baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2005 tarihli aynÄ± adlÄ± filmden alÄ±yor esin kaynaÄŸÄ±nÄ±.





BABASININ FÄ°LMLERÄ°NDE KÃœÃ‡ÃœK ROLLER ÃœSTLENDÄ°

DiÄŸer yandan Francesca Scorsese, bu yapÄ±mla ilk oyunculuk deneyimini gerÃ§ekleÅŸtirmiyor. Daha Ã¶nce babasÄ± Martin Scorsese'nin The Aviator filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlenmiÅŸti.Â

SorasÄ±nda da yine babasÄ±nÄ±n yÃ¶nettiÄŸi The Reparted ve Hugo adlÄ± yapÄ±mlarda oynadÄ± Francesca.

Scorsese, daha sonra da 2020 yÄ±lÄ±ndaÂ We Are Who We Are adlÄ± dizide Ã¶nemli bir rol Ã¼stlendi.

USTA YÃ–NETMENÄ°N ÃœÃ‡ KIZININ EN KÃœÃ‡ÃœÄžÃœ

Bir sosyal medya Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak bilinen Francesca Scorsese, Ã¼nlÃ¼ yÃ¶netmen Martin Scorsese ile Helen Morris'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya geldi.

83 yaÅŸÄ±ndaki bol Ã¶dÃ¼llÃ¼ yÃ¶netmen Martin Scorsese bugÃ¼ne kadar aralarÄ±nda Isabella Rossellini'nin de bulunduÄŸu beÅŸ farklÄ± kadÄ±nla evlendi.

En son eÅŸi ise 1999'da hayatÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸi Helen Morris. Yani Francesca'nÄ±n annesi.

Bunca evlilik yapmasÄ±na raÄŸmen Scorsese'nin Julia Cameron, Laraine Marie Brennan ve Helen Morris'ten birer kÄ±zÄ± bulunuyor. Yani bir baÅŸka deyiÅŸle Scorsese, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n onlarca Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼lerinden biri deÄŸil.

Martin Scorsese belki babasÄ± sayesinde kariyer yollarÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor. Ama doÄŸrusu bu konuda baÅŸka seÃ§eneÄŸi de yoktu belki. Ã‡Ã¼nkÃ¼ babasÄ± onu daha kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k yaÅŸlarÄ±ndan itibaren setlere gÃ¶tÃ¼rmeye baÅŸladÄ±. Bu durum da onun hayatÄ±nÄ±n sÄ±radan olaylarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.





NE KADAR ÅžANSLI OLDUÄžUNU BÄ°LÄ°YOR... ÅžIMARMAMAYA Ã‡ALIÅžIYOR

Francesca aslÄ±nda bu kadar Ã¼nlÃ¼ bir babanÄ±n kÄ±zÄ± olduÄŸu iÃ§in Ã§ok ÅŸanslÄ± olduÄŸunu da gizlemiyor hiÃ§.

2024 yÄ±lÄ±nda Nylon dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda "Elbette birÃ§ok anlamda Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼m var. Ã‡ok ÅŸanslÄ±yÄ±m" diyerek durumu anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Yine de yapabileceÄŸi en iyi ÅŸeyin ayaklarÄ±nÄ± yere saÄŸlam basmak ve kendisi yerine arkadaÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸÄ±martmak olduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi.

Kendisine yÃ¶nelen "AyrÄ±calÄ±klÄ±" eleÅŸtirilerini bertaraf etmek iÃ§in de elinden gelenin en iyisini yapmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.





Francesca'nÄ±n annesi Helen Morris bir sÃ¼redir alzheimer ile mÃ¼cadele ediyor.

