Ã‡ok parasÄ±, ÅŸÃ¶hreti ve gÃ¼zelliÄŸi derdine derman olamadÄ±... BebeÄŸini doÄŸurdu ama bir huzurla sevemedi

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Daha da Ã¶tesinde kendi kendine daha 29 yaÅŸÄ±ndayken milyonlarÄ±n sahibi artÄ±k.

Ama ona sorarsanÄ±z Ã¶zellikle de bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten sonra Ã§ok zor gÃ¼nler yaÅŸadÄ±. Bunu da verdiÄŸi bir rÃ¶portajda samimi bir ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±.

AslÄ±nda gayet talihsiz bir durumun kahramanÄ± olan bu Ã¼nlÃ¼ Hailey Baldwin Bieber.

2018 yÄ±lÄ±ndan bu yana Justin Bieber ile evli olan Hailey, bundan iki yÄ±l Ã¶nce de oÄŸullarÄ± Jack Blues'u dÃ¼nyaya getirdi.

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda genÃ§, Ã¼nlÃ¼ ve zengin Ã§iftin mutluluÄŸu bu minik bebekle iyice tamamÄ±na ermiÅŸti.

Ancak Hailey Baldwin Bieber, verdiÄŸi bir rÃ¶portajda bu durumun hiÃ§ de Ã¶yle olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

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Â 'KENDÄ°MÄ° Ã‡OK YALNIZ HÄ°SSETTÄ°M'

YakÄ±n bir zamanda Beauty Inc. dergisine bir rÃ¶portaj veren Hailey Baldwin Bieber, oÄŸlunu dÃ¼nyaya getirdikten sonra kendini Ã§ok yalnÄ±z hissettiÄŸini anlattÄ±.

Onun sorunu hamileliÄŸinden sonra yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± adet Ã¶ncesi disforik bozukluk... KÄ±saca sÃ¶ylersek PMDD...

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu milyonlarca kadÄ±nÄ±n her ay adet Ã¶ncesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sendromun Ã§ok daha derin, daha Ã§alkantÄ±lÄ± ve hatta tehlikeli bir biÃ§imi.

Hailey Baldwin Bieber "OÄŸlumu dÃ¼nyaya getirdikten sonra PMDD ile mÃ¼cadeLe ettim. Bu konu hakkÄ±nda yeterince konuÅŸulmuyor. Kendi aÃ§Ä±mdan baktÄ±ÄŸÄ±mda bu konu hakkÄ±nda konuÅŸmak, kendimi daha az yalnÄ±z hissetmemi saÄŸlÄ±yor" dedi.



'NEDEN HAYATIM SONA ERECEKMÄ°Åž GÄ°BÄ° HÄ°SSEDÄ°YORUM?'

Bieber, bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunun kendisini sadece ruhsal olarak etkilemekle kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun yanÄ± sÄ±ra iÅŸ hayatÄ±nÄ±, insanlarla iliÅŸkilerini, sosyal yaÅŸamÄ±nÄ± olumsuz etkilediÄŸini saklamadÄ±.

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Bir sÃ¼re Justin Bieber ile boÅŸanacaÄŸÄ± sÃ¶ylentileriyle konuÅŸulan Hailey Baldwin Bieber, "Benim iÃ§in adet dÃ¶nemimden Ã¶nceki hafta sadece basit bir adet Ã¶ncesi sendromu deÄŸildi. Zihinsel olarak uÃ§ noktalardaydÄ±m. SÃ¼rekli olarak 'Neden tÃ¼m hayatÄ±m sona erecekmiÅŸ gibi hissediyorum?' sorgulamasÄ±na giriyordum" diye anlattÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±.

Hailey Baldwin Bieber'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±, gerÃ§ekten berbat bir durum. Ãœstelik gayet tehlikeli bu yÃ¼zden de ciddiye alÄ±nmasÄ± gerekiyor.



DAHA Ã–NCE DE CÄ°DDÄ° SAÄžLIK SORUNLARI YAÅžADI

Bu arada hemen hatÄ±rlatalÄ±m ki bu, Hailey Baldwin Bieber'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tek saÄŸlÄ±k sorunu deÄŸil.

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2022 yÄ±lÄ±nda mini bir felÃ§ geÃ§irdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ± Bieber. KonuÅŸma gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ ve saÄŸ kolundaki gÃ¼Ã§sÃ¼zlÃ¼k nedeniyle hastaneye giden Bieber'Ä±n kalbinde doÄŸuÅŸtan gelen ve o zamana kadar bilmediÄŸi bir delik olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Bundan sonra da yine aynÄ± yÄ±l iÃ§inde yumurtalÄ±klarÄ±nda elma bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir kist olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.