‘Çok kilolusun’ diyerek kapıyı yüzüne kapattılar... 13 yıl podyuma çıkmayı bekledi… Şimdi adını dünya biliyor

Bu yolu yürürken ise çok zor günler yaşadı. Yüzüne kapanan kapıları ve duyduğu sözler yüzünden bozulan sağlığını unutmadı.

Büyük beden model olarak ünlenen, şimdilerde ise başarılı iş girişimleriyle adından söz ettiren Iskra Lawrence, 15 yaşındayken “fazla kıvrımlı” olduğu için kapısını çaldığı ilk modellik ajansından nasıl kovalandığını anlattı.

ÇOK ŞEY BAŞARDI AMA GENÇLİĞİNDE KAPILAR HEP YÜZÜNE KAPANDI

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail'e özel açıklamalar yapan yıldız isim bu kadar genç yaşta işten çıkarılmasının ergenlik yıllarında yeme bozukluğu geliştirmesine neden olduğunu itiraf etti.

34 yaşındaki Iskra Lawrence “rötuşsuz iç çamaşırı reklamcılığına” öncülük eden Aerie markasının, #AerieREAL kampanyasının yüzü olduktan sonra 2014 yılında küresel bir beden olumlama ikonu haline geldi.

34 yaşındaki ünlü model Iskra Lawrence Daily Mail gazetesinin podcast yayınında samimi itiraflarda bulundu

Ünlü model kariyerine henüz 12 yaşında başlamasına rağmen ilk kez keşfedildikten tam 13 yıl sonra, 2016'daki New York Moda Haftası'na kadar podyuma çıkamadı.

Aslında kariyerinin başlarında dünya çapında artık beden olumlama rüzgârları esmeye başlamış, yıllardır podyumlarda görmeye alıştığımız “0 beden” modeller yerlerini daha “normal” görünümlü modellere bırakır olmuştu.

13 YIL PODYUMA ÇIKMAYI BEKLEDİ

Ancak yine de bu kalıpları kırmak kolay değildi. Birkaç büyük beden modele karşı moda sektörü yine çok zayıf modellerin podyuma çıktığı ve genç kızlara olumsuz anlamda örnek olduğu bir yer olmaya devam etmişti.

Iskra Lawrence ergenliğe girince kariyerinin ilk döneminin rayından çıktığını ve ajansların ona kıvrımlarının artık “kalıplara uymadığını” söylediğini anlattı.

“12 yaşındayken Süpermodel Arayışı adındaki yarışmaya katıldım... Finallere kadar çıktım. Kazanamadım ama keşfedildim” diyen Iskra Lawrence “İnsanların bu dünya hakkında fark etmediği şey şu ki sizi çok genç yaşta şekillendirmeye çalışıyorlar. Çünkü illaki onların istediği gibi olmuyorsunuz. Ergenliğe girip kalçalarım, göğüslerim ve popom olduğunda, uymamı umdukları kalıba uymadım” sözleriyle hayallerinin nasıl yıkıldığını anlattı.

“Sürekli bana, kilo vermen gerekecek, çok kıvrımlısın diyorlardı. Başardığımı hissettim - model olacaktım. Sonra etrafıma bakıp giderek daha kıvrımlı olduğumu fark ettiğimde her şey altüst oldu. Vücudum gelişiyordu, durduramıyordum. Podyumlardaki diğer kızlar gibi görünmüyordum, kıyafetler üzerime oturmamaya başladı. On ajansın hepsine birden gittim, hepsi beni reddetti. Bazılarında dişleriniz, cildiniz, yürüyüşünüz için sizi on üzerinden derecelendirecekleri kağıtlar vardı. Dişlerimin 6 olduğunu duyana kadar diş teli takmam gerektiğini hiç düşünmemiştim... Bunun bir sorun olduğunu bile bilmiyordum.”

Iskra Lawrence'ın kapısını çaldığı modellik ajansları ona hep "çok kilolu" olduğunu söyleyip reddetti

Şimdi iki çocuk annesi olan Iskra Lawrence modellikten girişimciliğe geçiş yaparak, kadınların kendilerini güvensiz değil, “yeterli” hissetmelerini sağlama misyonuyla vücut bakım markası Saltair'i kurdu.

YEME BOZUKLUĞU GELİŞTİRDİ

Marka ünlü modelin acı dolu kişisel deneyimlerden doğdu. Iskra Lawrence gençken ajanslar tarafından işten çıkarılmasının, moda dünyasının “şişman fobisi” kültürünün de etkisiyle yıllarca düzensiz beslenmeye sürüklenmişti.

Iskra Lawrence podyuma ilk kez çıkabildiği 2016 yılında böyle görünüyordu

Iskra Lawrence yaşadığı korkunç dönemi “Vücuduma bakıp şöyle düşündüğümü hatırlıyorum: Bunu düzeltmeliyim... Yemeyi bırakacağım. Bir yeme bozukluğum ve beden dismorfim vardı, bu sadece moda endüstrisi yüzündendi. Bana doğrudan, bu kriterlere uymazsam başarılı olamayacağım söylendi. Başarmak istiyordum, bu yüzden elimden gelen her şeyi yaptım. Yemek yiyince suçluluk hissediyordum.” sözleriyle anlattı

"HANGİ BEDENDE OLURSANIZ OLUN BAŞARILI OLABİLİRSİNİZ"

Ünlü model şimdiki hayatında çok mutlu ve başarı seviyesinin artık vücut ölçüsüne bağlı olmadığını bilmenin verdiği memnuniyetle yaşıyor ve “Hayatımın en güzel dönemindeyim. Sevgi ve minnettarlıkla doluyum ve vücudum hiç olmadığı kadar büyük. Daha önce hiç olmadığı kadar başarılı olabilir, daha aşık olabilir ve bunu daha büyük bir bedende yaşayabilirsiniz” diyor.