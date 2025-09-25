Seviyor, seviliyor, geleceği de parlak... Herkesin bulamayacağı bir eş nasip oldu... Ama onun yüzünden istediği ayakkabıyı bile giyemiyor!

Haberin Devamı

İşte bu genç kadın da şanslı olanlardan biri... Ortak bir arkadaşları tarafından tanıştırıldığı kocasıyla nişanlanması dünya çapında bir olay oldu...

Düğünleri ise bambaşka bir olay. Sonra bir bebekleri dünyaya geldi. Genç çift, yuvalarını mutlu, huzurlu ve epey de dünyanın gözleri önünde sürdürüyor.

Genç kadın, tıpkı Kate Middleton gibi modern çağların peri masalı prenseslerinden biri.

Ama bu genç kadının bunca rahat yaşam içinde küçük bir sorunu var... İstediği zaman öyle birçok hemcinsi gibi yüksek topuklu ayakkabı giyemiyor...

Elbette dünyanın bunca derdi içinde bu durum sorun bile sayılmaz. Yine de söz konusu çift, milyonlarca kişinin meraklı bakışlarını üzerlerinde topladığı için bu durum da ister istemez gündeme geliyor.

MUTLU ÇİFT YİNE AYNI KONUYLA GÜNDEME GELDİ

Böyle uzun uzun anlattığımız bu çift, Ürdün'ün veliaht prensi Hüseyin ile iki yıl önce evlendiği karısı Prenses Rajwa.

Genç çift, bir resmi ziyaret için ABD'ye gitti... Orada da ABD'nin Başkan Yardımcısı JD Vance ve karısı Usha Vance ile buluştu...

Resmi yemekte bir araya gelen iki aile, bu tür buluşmalarda adet olduğu üzere birlikte kamera karşısına geçip basın mensuplarına poz verdi.

İşte o anlarda da bu tür göz önünde kişilerin kaderini bir kez daha yaşadı Rajwa ile Hüseyin...

Konu yine genç çift arasındaki boy farkıydı!

Prenses Rajwa, bu resmi buluşmada ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giyip yine ünlü markalardan aksesuarlar kullandı.

Rajwa bu yemek için Galler Prensesi Kate Middleton'ın da çok sevdiği modacılardan biri olan Alexander McQueen imzalı bir etek ve bluz giydi...

Elbisesine bele iki kez dolanan siyah bir kemer taktı. Görünümünü de siyah ayakkabılarla tamamladı.

İşte o ayakkabıların biraz da olsa topuklu olması genç çiftin düğününe de damgasını vuran bir ayrıntıyı yeniden gündeme getirdi...

Hüseyin ile Rajwa arasındaki boy farkını!





O DA KOCASINDAN UZUN AMA YİNE DE TOPUKLU GİYİYOR

Bu arada yeri gelmişken Prens Hüseyin'in 1.70 santim boyunda olduğunu, Prenses Rajwa'nın boyunun da 1.75 civarında olduğunu hatırlatalım.

Bir başka küçük not daha... Hüseyin'in annesi Kraliçe Rania da babası Kral Abdullah'tan daha uzun boylu. Ama Rania, kocasıyla yan yana geldiğinde bile yüksek topuklu ayakkabılarından asla vazgeçmiyor.

Aslına bakılırsa ne Hüseyin ne de babası eşlerinden biraz daha kısa boylu olmayı çok da umursamıyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi bu da bu tür ünlü ve göz önünde insanların kaderi. Onlarla ilgili en ufak bir ayrıntı bile uzun uzun konuşuluyor.

Görünen o ki Rajwa aslında kaynanası Rania'dan da uzun boylu.





GELİN AYAKKABILARI DA OLAY OLMUŞTU

Rajwa ile Hüseyin'in 2023 yılının 1 Haziran günü yapılan düğününde de bu konu gündemin ilk sıralarına yerleşmişti...

Öyle ki Rajwa'nın sade ama çok şık ve zarif gelinliği bile giydiği düz ayakkabıların gölgesinde kalmış, bu durum sosyal medyada uzun uzun konuşulmuştu.

Gelin iki yıl öncesine gidip hem moda eleştirmenlerinden tam not alan o gelinliği hem o ayakkabıları hem de o gösterişli düğünü bir hatırlayalım..

Düğünün en çok ilgi çeken ayrıntılarından biri de uzun boylu bir genç kız olan Rajwa'nın düz topuklu ayakkabıları oldu.

Özetlemek gerekirse bu ayakkabılar çok beğenilmedi. Sosyal medyada ciddi ciddi eleştirenler hatta alay konusu yapanlar bile oldu.

Rajwa'nın gelinliğinin altına giydiği düz topuklu ayakkabılar düğün gününde en çok konuşulan ayrıntılardan biri olmuştu.





Rajwa'nın ayakkabıları ve Hüseyin'in şapkası sayesinde çiftin boy farkı çok da görünür değildi.

BİR BAŞKA ÜNLÜ ÇİFT ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Bu yorumlara bakılırsa, binlerce kişi Rajwa'nın, gelinliğin altına giydiği ayakkabılardan gözlerini alamadı. Ama bunun nedeni o bir çift beyaz ayakkabının güzelliği değildi.

Bazı kişiler "Tamam, damattan uzun boylu görünmek istemiyorsan düz topuklu giy. Ama hiç değilse gelinliğe uyumlu, daha güzel bir model seçseydin" diyerek gelin Rajwa'ya seslendi.

Bazı kişiler de Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi örnek gösterdi bu konuda. Model karısı Carla Bruni'den daha kısa boylu olan Sarkozy, onunla arasındaki bu eşitsizliği dengelemek için yüksek tabanlı ayakkabı giyiyordu.

Yorum yapanlardan bazıları da damat "Keşke Damat Hüseyin de böyle yüksek tabanlı bir ayakkabı tercih etseydi" diyerek görüşlerini belirtti.