Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan neden yok sorusu ile pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Eser Yenenler'in Yılmaz Erdoğan'ın koltuğunda oturması sebebiyle izleyicilerin aklındaki soru, Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler'den ayrıldı mı sorusu oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGBH'yi Eser Yenenler mi sunacak? İşte, o detaylar

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'DA YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Yılmaz Erdoğan, programda olmaması dolayısıyla gelen sorulara sosyal medya hesabı üzerinden açıklama getirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili @eseryenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam"