MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGBH'yi Eser Yenenler mi sunacak?
GeriTelevizyon Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGBH'yi Eser Yenenler mi sunacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 07.12.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGBH'yi Eser Yenenler mi sunacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGBH'yi Eser Yenenler mi sunacak?
Abone Olgoogle-news

Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan'ın yerine Eser Yenenler'in olması pek çok izleyicinin gündemindeki konu olmaya başladı. Peki, Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan ayrıldı mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı detaylar

Çok Güzel Hareketler Bunlar Yılmaz Erdoğan neden yok sorusu ile pek çok izleyicinin gündeminde yer alıyor. Eser Yenenler'in Yılmaz Erdoğan'ın koltuğunda oturması sebebiyle izleyicilerin aklındaki soru, Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler'den ayrıldı mı sorusu oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar'da Yılmaz Erdoğan neden yok? ÇGBH'yi Eser Yenenler mi sunacak? İşte, o detaylar

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR'DA YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Yılmaz Erdoğan, programda olmaması dolayısıyla gelen sorulara sosyal medya hesabı üzerinden açıklama getirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Film çalışmalarına başladığım için #ÇokGüzelHareketler2 bir süre, BKM Mutfak'ın takım kaptanlarından sevgili @eseryenenler eşliğinde sürdürülecek. Zilleri çaldırmaya devam"

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle