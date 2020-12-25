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Çok Güzel Hareketler Bunlar
KANAL D’nin sevilen programı “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi yeni yıl çekimleri için kamera karşısına geçti.
Genel sanat yönetmenliği ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği programın yılbaşı bölümüne, programın eski kadrosunda yer alan oyuncular da konuk oldu. Pelin Öztekin, çekimlerde çektirdikleri bu pozu Instagram hesabında, “Yine yeni yeniden ÇGHB (Çok Güzel Hareketler Bunlar) diyenler!” notuyla paylaştı.
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