MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriÇok Güzel Hareketler Bunlar
GeriTelevizyon Çok Güzel Hareketler Bunlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 25.12.2020 - 08:08 | Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler Bunlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok Güzel Hareketler Bunlar
Abone Olgoogle-news

KANAL D’nin sevilen programı “Çok Güzel Hareketler 2” ekibi yeni yıl çekimleri için kamera karşısına geçti.

Genel sanat yönetmenliği ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği programın yılbaşı bölümüne, programın eski kadrosunda yer alan oyuncular da konuk oldu. Pelin Öztekin, çekimlerde çektirdikleri bu pozu Instagram hesabında, “Yine yeni yeniden ÇGHB (Çok Güzel Hareketler Bunlar) diyenler!” notuyla paylaştı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle