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Çok Güzel Hareketler 2’in dalya sevinci

#Çok Güzel Hareketler 2#Kanal D#Eser Yenenler
Çok Güzel Hareketler 2’in dalya sevinci

Kanal D’nin, genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan, sunuculuğunu Eser Yenenler’in yaptığı, sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta 100.bölümüyle ekrana gelecek.

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İlk kez dalya demenin heyecanını yaşayan Çok Güzel Hareketler 2 ekibi 100.bölüm çekimlerinde bir araya gelerek pasta kesip başarılarını kutladılar. 100.bölüme özel birbirinden başarılı konukların da ağırlandığı programda usta tiyatrocu Yasemin Yalçın, yıllar sonra ilk kez efsane karakteri Sürahi Nine ile 100.bölüme damga vuracak ve gelinine kök söktürecek. Programda ayrıca Mahmut Tuncer, Levent Ülgen, Wilma Elles ve Şahin Irmak, seyirciyi kahkahaya boğan performanslarıyla sahnede olacak.

Çok Güzel Hareketler 2, 100.bölümüyle 22 Kasım Pazartesi akşamı saat 20:00’de Kanal D’de.

Çok Güzel Hareketler 2’in dalya sevinci

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#Çok Güzel Hareketler 2#Kanal D#Eser Yenenler

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