Çok Güzel Hareketler 2’den “Evde tek başına” skeci…

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Çok Güzel Hareketler 2 bu hafta “Evde tek başına” skeciyle yine çok güldürecek. Skecin konusu ise şöyle;

Yiğit kız arkadaşını eve çağırmıştır ve kız arkadaşı Zeynep’e tek yaşadığını söylemiştir. Kız arkadaşını beklerken ev arkadaşı İsmail gelir ve İsmail’i evden göndermek için elinden geleni yapar. Fakat İsmail gitmez ve üstelik diğer ev arkadaşı Sezgin’de eve gelir. En son Sezgin’in annesinin gelmesi ile olaylar iyice karışır.

Çok Güzel Hareketler 2, yeni bölümüyle 24 Ocak Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de...