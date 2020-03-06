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Televizyon
Haber Giriş: 06.03.2020 - 18:17,Son Güncelleme:/

Çok Güzel Hareketler 2’den “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” skeci!

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Çok Güzel Hareketler 2’den “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” skeci!
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Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2”, 08 Mart Pazar akşamı yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Programda bu hafta, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne atıfta bulunan bir skeç izleyiciler ile buluşacak. Kadının sosyal hayatta ve ailesinde yaşadıklarını komik bir dille ele alan skeç, hem seyirciden hem de Yılmaz Erdoğan’dan tam not aldı.

 Skeç ile ilgili değerlendirmede bulunan Yılmaz Erdoğan “ Çok güzel bir durum kurdunuz ve güzel de oynadınız. Bizi izleyenler bilirler ki bir skecin ve yahut bir dizinin ya da bir filmin içindeki önerme esastır. ‘Sonunda ne diyor?’ kısmı önemlidir. Bu da çok sağlam bir önerme, güzeldi... ı*.” dedi.

 “Çok Güzel Hareketler 2”, yeni bölümü ile 8 Mart Pazar akşamı Kanal D’de…

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