“Çok Güzel Hareketler 2” ye Burak Kut konuk oluyor

“Çok Güzel Hareketler 2” bu hafta, ünlü popçu Burak Kut’u ağırlıyor. “Tarihe Bir Tanıklık” adlı skeçte rol alan Burak Kut, izleyenleri çok eğlenceli bir 90’lar partisine götürecek. Skecin konusu ise şöyle; Kerem ve Mertcan 90’lar partisine gitmek ister. Ailelerinden izin alamayan gençler 90’lar kasetini takmaları ile 90’lara gider. Dönemin birçok ünlü ismiyle karşılaşan gençlerin yaşadıkları kahkahalar yaratacak.
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