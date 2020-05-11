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Haber Giriş: 11.05.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

Çok Güzel Hareketler 2 Survivor parodisi ile güldürdü

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Çok Güzel Hareketler 2 Survivor parodisi ile güldürdü
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Kanal D ekranlarının sevilen programı Çok Güzel Hareketler 2 Survivor parodisi ile izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı. Survivor 2020'nin dikkat çeken karakterleri Yasin ve Nisa'nın ön plana çıktığı skeçte, tüm yarışmacıların belirgin tavırları konu edindi. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 46. bölüm Survivor parodisi

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor 2020, Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konu oldu. Yarışmacıların belirgin özelliklerini sahneye taşıyan oyuncular, performansları ile dikkat çekti. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 Survivor 2020 parodisi;

 

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