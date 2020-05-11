Çok Güzel Hareketler 2 Survivor parodisi ile güldürdü

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor 2020, Kanal D'nin sevilen programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konu oldu. Yarışmacıların belirgin özelliklerini sahneye taşıyan oyuncular, performansları ile dikkat çekti. İşte, Çok Güzel Hareketler 2 Survivor 2020 parodisi;