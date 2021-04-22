Çok Güzel Hareketler 2 ekibi SMA hastası Abdülkerim bebeğe nefes olacak

30 Nisan Cuma Günü saat 21:00’de online gösterimle sahnelenecek “Çok Güzel Doğaçlamalar” oyununun tüm geliri SMA hastası Abdülkerim bebeğin tedavisi için!

Ataşehir’de yaşayan SMA TİP 1 kas hastalığı ile mücadele eden 19 aylık bebek için kolları sıvayan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları bu kez doğaçlama bir oyunla sahnedeler. Abdülkerim bebek için kahkahaların ilaç olacağı bu oyun 30 Nisan Cuma günü saat 21:00’de online olarak gerçekleşecek. Biletleri Biletix’den (http://www.biletix.com/etkinlik/0T623/ISTANBUL/tr- @abdulkerime.nefes) satışa çıkan “Çok Güzel Doğaçlama“ oyununu izleyiciler online olarak seyredebilecek.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden Atakan Çelik, Ayşegül Yılmaz, Batuhan Soyaslan, Cihan Talay, Cemile Canyurt, Ecem Sena Bayır, Ezgi Özyürekoğlu Saka, Fatma Tezcan, Hilmi Deler ve Metin Pıhlıs’ın sahneleyeceği oyunun tüm geliri Abdülkerim bebek için bir nefes, ailesine ise bir umut olacak.

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